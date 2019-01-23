Лидер партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко подала документы в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом на пост президента Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", политик пришла в ЦИК в сопровождении своих соратников, в частности народных депутатов фракции "Батькивщина".

Отвечая на вопросы журналистов после подачи документов, Ю.Тимошенко изложила свое видение пути достижения энергетической независимости Украины. "У нас достаточно своего угля, чтобы не ввозить его по импорту... Мы имеем достаточно урана, чтобы обеспечить не только себя ядерным топливом, но и помочь с этим другим странам", - сказала она, добавив, что за пять лет в Украине удастся построить завод по производству ядерного топлива.

"Также могу вам сказать, что в Украине на нулевой отметке находится развитие возобновляемых источников энергии... И у нас есть четкая программа, как развить это направление", - сказала лидер "Батькивщины".

"Я ставлю перед собой задачу: чтобы через 5 лет я могла отчитаться перед обществом, что в Украине в полной мере достигнута энергетическая независимость. Тогда мы укрепим и нашу политическую независимость", - добавила она.

Кроме того, Ю.Тимошенко заявила, что у нее есть стратегия мира и безопасности, а также предусмотрены первоочередные шаги по возвращению Крыма и Донбасса под контроль Украины.

Она подчеркнула готовность после президентских выборов начать принципиально новый международный переговорный процесс с привлечением стран-гарантов по Будапештскому меморандуму. "Мы вернёмся к этому Будапештскому меморандуму", - сказала Ю.Тимошенко.