Выборы2019

Выборы

17:40 22.01.2019

Тимошенко заявляет, что Новая Конституция позволит преодолеть коррупцию и обеспечит подлинное народовластие

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Тимошенко заявляет, что Новая Конституция позволит преодолеть коррупцию и обеспечит подлинное народовластие

Новая Конституция позволит изменить несправедливые правила жизни в стране, преодолеть коррупцию и обеспечит подлинное народовластие, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"После принятия Новой Конституции украинцы смогут самостоятельно управлять своим государством, а неприкосновенность всех высокопоставленных чиновников - президента, судей, депутатов - будет полностью ликвидирована. Кроме того, количество нардепов будет уменьшено с 450 до 350. А граждане получат неоспоримое право изменять центральную и местную власть в любой момент через настоящий референдум по народной инициативе, вместо жертвенных революций. Мировые судьи и судьи местных судов будут избираться народом", - сказала Ю.Тимошенко во время Форума единения в Киеве во вторник, сообщают в пресс-службе партии.

По ее словам, по этому новому документу, сильные права и возможности получат местные общины. В частности, они будуть иметь право формировать свои исполнительные комитеты, гарантированно закреплены за их бюджетом налоги (100% налога на доходы физических лиц, 10% налога на землю и гарантированы части других налогов).

"Общины смогут полностью распоряжаться землей. Земли за пределами общин существовать не будет. Областями будут управлять префекты", - подчеркнула политик.

Кроме того, отметила лидер "Батькивщины", Новая Конституция позволит остановить коррупцию в Украине.

"Первое обвинение, которое мы слышим со стороны цивилизованного мира - тотальная, поголовная, беспросветная коррупция. В этой системе участвуют все: от президента до руководителя ЖЭКа. Мы положим конец этому всемирному позору Украины. Я знаю, что кое-кто не верит в такие заявления. Для скептиков у меня есть такой аргумент: в 2000 году я покончила с коррупцией в энергетическом секторе за несколько месяцев. Это знают все. В 2005-м я организовала возвращение Украине "Криворожстали" и украденных газовых месторождений на шельфах. В 2008-м - провела программу "Контрабанда стоп" и получила в бюджет дополнительно десятки миллиардов гривен. После президентских выборов я покончу с всеобъемлющей коррупцией. Сделала это тогда, сделаю и сейчас", - резюмировала Ю.Тимошенко.

Она пообещала, что как новый глава государства сразу после инаугурации объявит Всеукраинский референдум. С принятием нового Основного закона будет открыт новый этап в истории страны, убеждена политик.

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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