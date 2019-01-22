Выборы2019

Выборы

16:39 22.01.2019

ЦИК отказала "Батькивщине молодой" и еще двум организациям в наблюдении за выборами президента

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ЦИК отказала "Батькивщине молодой" и еще двум организациям в наблюдении за выборами президента

Центральная избирательная комиссия Украины не разрешила общественным организациям "Батькивщина молода", "Защита и реконструкция страны" и "Всеукраинский альянс бойцов и волонтеров АТО" иметь официальных наблюдателей на выборах президента Украины 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании ЦИК во вторник.

Данное решение аргументировано тем, что наблюдение за выборами не относится к уставной деятельности указанных организаций.

В то же время ЦИК разрешила наблюдать за выборами президента общественным организациям "Народный антикоррупционный надзор", "Интегрити ЮА", "Международный правозащитный центр", молодежной организации "Заради майбутнього України", организациям "Сагарис", "Творче об'єднання "Нівроку", "Україна - мати рідна моя", "Народно-демократическая лига молодежи".

Таким образом, уже 59 общественных организаций получили право наблюдать за выборами президента 31 марта.

Теги: #наблюдатели #цик #выборы
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