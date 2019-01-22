"Зарплата - более 1000 долларов, доступное жилье": Тимошенко назвала свои задачи, которые сделает после победы на выборах

Увеличение средней заработной платы в 3,5 раза, микрокредитования для молодежи и среднего класса, новая и современная реформа медицинской отрасли и доступное жилье - это основные шаги, которые обещает сделать лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в социальной сфере после победы на выборах.

"За 5 лет средняя заработная плата и пенсии в Украине должны достичь уровня соседней Польши. Это означает, что при моем правлении за 5 лет доходы людей вырастут в 3,5 раза", - сказала политик во время Форума единения, который прошел сегодня в Киеве, сообщают в пресс-службе партии.

Вторым своим шагом лидер "Батькивщины" назвала воплощение в жизнь долгосрочных микрокредитов без залога, не более, чем под 3% годовых, на основе обязательного страхования рисков.

"Мы воплотим в жизнь программу долгосрочного банковского микрокредитования для молодежи и среднего класса. Это, по сути, обеспечение их работой. Программа микрокредитования является одной из самых эффективных систем, которые признаны современным миром!", - заверила она.

По ее словам, программа микрокредитования позволит в короткие сроки не только возродить в Украине средний класс, но и создать миллионы рабочих мест.

"После того, как мы воплотим Новый курс в жизни, не только украинцы вернутся к своему родному дому, но и люди из других стран приедут к нам со своим интеллектом, технологиями, идеями. Только так может стать успешной страна в современном мире", - сказала Ю.Тимошенко.

При этом, по мнению политика, необходима и современная реформа медицины. В частности, речь идет об обязательном медицинском страховании средствами работодателей, на предприятия которых вдвое будет уменьшена налоговая нагрузка.

"Медицинская страховка будет включать полное обеспечение каждого гражданина медуслугами всех уровней высокого качества, медикаментами, а также профилактику заболеваний", - заявила она.

Также Ю.Тимошенко планирует обеспечить каждого человека, который работает, доступным жильем: будет предоставляться ипотечный кредит, без первого взноса и без залога, под специальное страхование рисков.

"После выборов я сделаю так, чтобы Новый курс так же зашел в каждый дом и в каждую семью уже как результат нашей работы для людей и для страны. Чтобы каждому в Украине хотелось жить и работать!", - подытожила руководительница партии "Батькивщина".