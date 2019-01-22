Выборы2019

Выборы

15:57 22.01.2019

Тимошенко обещает уйти в отставку, если за 100 дней президентства не покажет результат

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Тимошенко обещает уйти в отставку, если за 100 дней президентства не покажет результат

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что в случае ее избрания президентом Украины, подаст в отставку, если за первые 100 дней работы не продемонстрирует результаты.

"Если за первые 100 дней я на должности президента не смогу сломать старую систему, не смогу показать вам результаты, я просто уйду с президентской должности", - сказала она на съезде партии "Батькивщина" во вторник в Киеве.

В то же время Ю.Тимошенко продемонстрировала участникам съезда документ, который она назвала "соглашением кандидата в президенты Юлии Тимошенко с гражданами Украины". Политик пояснила, что в нем содержится перечень действий, которые предстоит сделать при ее президентстве.

Значительную часть выступления Ю.Тимошенко посвятила содержанию программы "Новый курс", которая была создана по ее инициативе. В частности в ходе выступления лидер "Батькивщины" в очередной раз подчеркнула необходимость утвердить новую Конституцию Украины.

Также она заявила, что выступает за сокращение количества народных депутатов с 450 до 350.

Лидер "Батькивщины" также поддержала курс Украины на получение членства в НАТО. "Альтернатива для нас такова: или НАТО, или бесконечное АТО", - сказала она.

Ю.Тимошенко считает возможным при ее президентстве увеличение средней зарплаты и пенсий в Украине в 3,5 раза.

Она также поддерживает введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль.

В ходе съезда лидер "Батькивщины" поблагодарила всех своих соратников, которые не предали ее в трудные времена. "Остались со мной в самые трудные времена, несмотря на то, что меня уже почти втоптали в ноль, и подниматься было так тяжело", - сказала Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #украина #выборы
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