Выборы2019

Выборы

15:50 22.01.2019

Тимошенко: Украине нужна победа, и она у нас будет

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Тимошенко: Украине нужна победа, и она у нас будет

Крым и Донбасс - это Украина навсегда, и они будут обязательно возвращены, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

По ее словам, восстановление территориальной целостности новая власть добьется через усиления дипломатического фронта, расширение переговоров с форматом "Будапешт плюс" и создание современной украинской армии по стандартам НАТО.

"Международные гарантии должны быть выполнены, иначе международное право в мире будет дискредитировано! Возвращение к условиям Будапешта и защита Украины от агрессора - это первоочередная задача нового президента", - сказала Ю.Тимошенко во время Форума единения в Киеве.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что сейчас Украине нужен реальный мир, а не его иллюзия. На Донбассе и в Крыму живут настоящие украинские патриоты, которые ждут освобождения своей земли от врага: "Этим людям мы никогда не изменим. И обязательно вернем Крым и Донбасс в состав Украины".

Теги: #крым #тимошенко #украина #донбасс
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