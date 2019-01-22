Выборы2019

Выборы

15:45 22.01.2019

Все оппозиционные кандидаты должны сняться в пользу Бойко – политолог

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Все оппозиционные кандидаты должны сняться в пользу Бойко – политолог

Оппозиционные политики должны снять свои кандидатуры в пользу кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, считает политолог, директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.

"Исходя из партийной прагматики, несмотря на съезды и выдвижение кандидатов, подумайте еще раз и снимите свои кандидатуры в пользу кандидата, который способен победить. Кандидата от юго-востока и центра, от сил, выступающих за мир. На сегодняшний день, какие шаги не предпринимались бы, реальные шансы на победу имеет только кандидат от "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко", – выразил мнение А.Ермолаев в эфире телеканала NewsOne.

По словам политолога, в кругу оппозиционных сил до сих пор "продолжается раздрай". "Поэтому я обращаюсь ко всем участникам этих процессов, которые, надеюсь, меня услышат. Ваша гордыня приведет к тому, что нужный процент в первом туре будет распылен, растаскан по вашим партийным квартирам. Уверяю вас, это вам не поможет на парламентских выборах, но это сделает возможным сохранение нынешней власти", – считает А.Ермолаев.

Он также убежден, что нынешняя власть сможет при таких раскладах не только войти во второй тур, но даже претендовать на победу.

Согласно последним соцопросам, Ю.Бойко входит в тройку лидеров президентского рейтинга.

Теги: #ермолаев #бойко #оппозиция #оппозиционный_блок
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