Выборы2019

Выборы

15:17 22.01.2019

Тимошенко: 2019 год - решающий для Украины, поэтому после выборов я не потеряю ни минуты

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Тимошенко: 2019 год - решающий для Украины, поэтому после выборов я не потеряю ни минуты

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает 2019 год решающим для Украины, поэтому, по ее словам, сразу после победы на президентских выборах она не потеряет ни минуты, а будет действовать немедленно и сильно.

"Большая Украина - это моя цель, от которой я не отступлюсь ни на шаг! Именно поэтому я баллотируюсь сегодня в президенты", - сказала политик во время Форума единения, который сегодня проходит в Киеве, сообщают в пресс-службе партии.

Она подчеркнула, что алгоритм ее программы выписан и уже сформирован по дням и по часам ее большой всеукраинской командой.

"Новый курс - это полная, всеобъемлющая, кардинальная перестройка Украины во всех ее сферах на основе проекта, который разработали мы, украинцы, креативный класс нашей нации", - заявила лидер "Батькивщины".

Ю.Тимошенко возмущена тем, что сегодня, когда Украина переживает один из самых драматичных моментов в своей истории: у нас отобрали Крым, на Донбассе - война, российский агрессор оккупировал часть территории Украины, власть стала на путь мародерства на собственной земле.

"Кремль заинтересован в том, чтобы в Украине были разруха и хаос, коррупция и бедность - одним словом, разрушение! И сегодняшняя украинская власть все для этого делает... Поэтому именно действующая власть сегодня - рука Кремля и слуга Москвы."Рука Кремля" - главная спецтехнология власти против непокорных на этих выборах. Даже демократические силы, которые не с властью, - "рука Кремля", - подчеркнула политик.

При этом Ю.Тимошенко также признала, что она делала ошибки, но старалась их исправить.

"Я узнала в политике большую дружбу и большую и коварную измену... Я боролась... Даже будучи властью, я была в оппозиции. Но я ни разу не позволила себе согнуться, сдаться, покориться или убежать. Потому что это - моя страна, потому что я - часть своего непокорного народа. Ибо моя судьба - это часть судьбы моей нации. И я сделаю все, что в моих силах, для всех нас", - подытожила лидер партии.

Теги: #тимошенко #юлия_тимошенко
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