Выборы2019

Выборы

15:12 22.01.2019

Партия "Батькивщина" выдвинула Юлию Тимошенко кандидатом в президенты Украины

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Партия "Батькивщина" выдвинула Юлию Тимошенко кандидатом в президенты Украины

Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" выдвинула своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом на очередных выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержал съезд, который прошел во вторник в Киеве. В зале Дворца спорта, где прошел съезд, преобладали желто-синие цвета. На многих участниках съезда были одеты футболки и кепки в таких цветах, а на больших экранах - развивался украинский флаг.

На съезде выступили соратники Ю.Тимошенко, ее дочь Евгения, а также ряд политиков, которые выразили свою поддержку лидеру "Батькивщины". Кроме того, собравшимся продемонстрировали видеообращения ряда иностранных политиков.

На съезде продемонстрировали также биографический фильм о лидере "Батькивщины", который проиллюстрировали фотографиями Ю.Тимошенко, в том числе детскими, и рассказами родственников и некоторых политиков о ее жизненном и профессиональном пути.

Среди таких политиков - экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, экс-президент Европарламента Пэт Кокс и бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Теги: #тимошенко #батькивщина #съезд #выборы
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