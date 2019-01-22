Кива подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Выдвинутый кандидатом в президенты от Социалистической партии Украины Илья Кива подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом в президенты.

"Я иду строить сильную социальную страну. Символично, что именно в День Соборности, я подаю документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины, ведь моя цель - объединить Украину, которую годами разъединяют как внешние, так и внутренние враги! Мы остановим их. Идем побеждать вместе!", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук.