Выборы2019

Выборы

14:55 22.01.2019

Кива подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

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Кива подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Выдвинутый кандидатом в президенты от Социалистической партии Украины Илья Кива подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом в президенты.

"Я иду строить сильную социальную страну. Символично, что именно в День Соборности, я подаю документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины, ведь моя цель - объединить Украину, которую годами разъединяют как внешние, так и внутренние враги! Мы остановим их. Идем побеждать вместе!", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук.

Теги: #кива #цик #украина #выборы
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