Вилкул подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Заместитель председателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом в президенты.

"Подаю документы в ЦИК для регистрации кандидатом в Президенты Украины. Я верю в успех всей нашей команды. Потому что это успех десятков миллионов украинцев, которые хотят жить в нормальной, мирной стране с развитой экономикой, промышленностью и богатым населением", - написал А.Вилкул на своей странице в Facebook во вторник и опубликовал соответствующее видео с прямой трансляцией.