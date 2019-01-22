Выборы2019

Выборы

14:15 22.01.2019

Вилкул подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

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Вилкул подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Заместитель председателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом в президенты.

"Подаю документы в ЦИК для регистрации кандидатом в Президенты Украины. Я верю в успех всей нашей команды. Потому что это успех десятков миллионов украинцев, которые хотят жить в нормальной, мирной стране с развитой экономикой, промышленностью и богатым населением", - написал А.Вилкул на своей странице в Facebook во вторник и опубликовал соответствующее видео с прямой трансляцией.

Теги: #вилкул #александр_вилкул #цик
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