Счета избирательных фондов открыли только трое из 12 кандидатов в президенты Украины - Аваков

Из 12 кандидатов в президенты Украины, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией, только трое открыли счета избирательных фондов, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"С 12 зарегистрированных кандидатов счета избирательных фондов открыли только трое, а улицы наших городов заполнила политическая реклама, которая может финансироваться исключительно из предвыборного фонда. Он должен наполняться средствами прозрачного происхождения. Это значит, что большинство кандидатов уже нарушают закон", - сказал А.Аваков во вторник во время рабочей поездки в Харьковскую область, сообщает департамент коммуникации МВД.

Министр отметил, что правоохранительные органы соблюдают закон и не будут идти на уступки.

"Сейчас мы имеем 125 обращений о нарушениях предвыборной агитации. По ряду обращений уже возбуждены уголовные производства. МВД будет очень жестко реагировать даже на признаки того, что может быть подкупом на выборах", - подчеркнул А.Аваков.

Он напомнил, что Министерство внутренних дел Украины создало систему реагирования на обращения граждан.

По словам министра, все сигналы о нарушениях поступают в специальную рабочую группу, которая передает уже подтвержденные факты в Нацполицию, где они обрабатываются в главном следственном управлении, департаменте оперативной поддержки и департаменте превентивной деятельности. Кроме того, в МВД заработала рабочая группа, которая занимается обеспечением избирательного процесса.

Вместе с тем, А.Аваков заявил, что кандидат в президенты имеет право, в случае необходимости, обратиться в полицию за охраной.

В свою очередь советник министра Иван Варченко подчеркнул, что выборы в Украине должны стать эталоном демократичности. "Я хотел бы обратиться к штабам кандидатов. Сделайте все возможное, чтобы эта избирательная кампания стала образцовой. Не прибегайте к грязным технологиям и механизмам провокаций. Этим самым вы делаете нашу страну слабее", - сказал он.