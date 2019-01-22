Шахов: ЦИК должна назначить выборы в 69 ОТГ на 31 марта - вместе с президентскими

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна назначить выборы в 69 объединенных территориальных громадах на 31 марта 2019 и провести их вместе с выборами президента Украины, заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.

"По закону, избирательный процесс длится два месяца. Чтобы выборы в ОТГ состоялись 31 марта, их следует назначить до конца этой недели. Центральная избирательная комиссия должна принять такое решение безотлагательно", - пояснил С.Шахов, сообщает пресс-служба партии во вторник.

По мнению народного депутата, есть два весомых аргумента в пользу проведения выборов в ОТГ 31 марта.

"Центральная власть на словах поощряет общины к объединению. Сейчас 69 ОТГ замерли на низком старте. Причем в 45-ти из них выборы были перенесены на неопределенный срок из-за введения военного положения. Дальнейшее промедление с избранием органов власти в ОТГ будет сеять уныние в реформу децентрализации, тормозить ее дальнейший ход. Поэтому надо действовать. Тем более, проведения выборов в ОТГ вместе с президентскими существенно сэкономит средства для организации избирательного процесса", - сказал С.Шахов.

Следующим шагом власти, считает народный депутат, должен стать ускорение децентрализации.

"Правительство планирует завершить реформу до 2020 года. На сегодня создано 876 ОТГ. Люди почувствовали положительные результаты децентрализации, когда ремонтируют дороги, утепляют школы, освещают улицы. Но почти семь тысяч местных советов не вошли ни в одну ОТГ. Власти должны ускорить процесс объединения, продемонстрировав необратимость изменений. Улучшение жизни граждан должно происходить даже в сложный избирательный год политических перипетий", - подытожил нардеп.

В партии также отметили, что в настоящее время в Украине создано 876 ОТГ, в которых проживают 9 млн граждан. В декабре 2018 из-за введения военного положения в 10 приграничных с Россией областях выборы в 45 ОТГ были перенесены на более позднее время. С тех пор к выборам подготовились еще 24 ОТГ.