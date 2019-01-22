Выборы2019

Выборы

13:42 22.01.2019

Экс-первый замглавы СБУ Трепак присоединился к команде А.Гриценко

2 мин читать
Экс-первый замглавы СБУ Трепак присоединился к команде А.Гриценко

Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак (июль 2015 - апрель 2016 года) присоединился к команде кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

"После вчерашней передаче "Свобода слова" на ICTV получил много звонков и смс с одним вопросом - означает ли мое участие в этой передаче, что я вхожу в команду кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко? Отвечаю - да. Я принял такое решение. Честно признаюсь, что далось оно мне не просто, учитывая, что я не был публичным политиком и всегда хотел заниматься конкретными практическими вопросами", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

По его мнению, на выборах президента существует "огромная угроза сохранения существующей олигархической системы правления и пророссийского вектора дальнейшего развития Украины", которую может устранить только победа демократического и проукраинского кандидата.

В.Трепак отметил, что выступает за объединение ключевых демократических сил и политиков, в частности, Анатолия Гриценко, Андрея Садового и Святослава Вакарчука, о чем он лично говорил с каждым из них.

"Времени на размышления об объединении фактически нет - решение нужно принимать уже. А что касается вопроса, вокруг кого персонально объединяться, то ответ на него нужно давать с чисто прагматических соображений. Ставку следует делать на того, кто имеет наибольшую электоральную поддержку, а следовательно и наибольший шанс победить", - убежден он.

В.Трепак известен тем, что за годы работы в СБУ с 2000 года принимал участие в задержании "судьи-колядника", экс-главы Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича в 2008 году, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача в 2009 году.

В период после Революции Достоинства В.Трепак известен участием в расследовании дела "бриллиантовых прокуроров" и передачей в мае 2016 года в Национальное антикоррупционное бюро Украины документов по так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Теги: #анатолий_гриценко #гражданская_позиция #гриценко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гриценко рассказал, как будет возвращать Крым и Донбасс

Вся предвыборная агитация кандидата Гриценко оплачивается со счета фонда - заявление партии "Гражданская позиция"

Гриценко заявил, что его команда обеспечит надежный государственный контроль за качеством вакцин

Гриценко о своей кампании: У нас не будет фабрик троллей и ботов

Гриценко заявил о старте своей избирательной кампании

Гриценко представил свой избирательный штаб и открыл пресс-центр

Гриценко о Донбассе: Территории должны вернуться на наших условиях

Обращение одесского активиста Михайлика к Гриценко, Садовому, Вакарчуку: Вы можете стать "врачами" нашей, смертельно больной страны

Гриценко рассказал о финансировании его избирательной кампании

Гриценко рассказал, когда объявит свои первые назначения

ПОСЛЕДНЕЕ

Шахов: ЦИК должна назначить выборы в 69 ОТГ на 31 марта - вместе с президентскими

Полиция расследует 4 уголовных производства по нарушению избирательного законодательства

На съезде ВО "Свобода" Кошулинского выдвинули кандидатом в президенты Украины

"Оппозиционная платформа - За життя" проведет всеукраинский съезд 29 января

Саакашвили пожелал Тимошенко успехов на президентских выборах

Нацполиция готова предоставить кандидатам в президенты оперативное сопровождение и охрану – Аваков

Кремль ведет беспрецедентную подготовку к вмешательству в украинские выборы – Порошенко

Кравчук на съезде "Батькивщины": Это будут не выборы президента Украины, это выборы нового курса

Спикер МВД: Полиция зафиксировала более 120 сообщений о происшествиях, связанных с выборами

Патриарх Филарет на съезде "Батькивщины" призвал партию способствовать единению украинского народа

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА