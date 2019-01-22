Выборы2019

Выборы

13:43 22.01.2019

На съезде ВО "Свобода" Кошулинского выдвинули кандидатом в президенты Украины

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На съезде ВО "Свобода" Кошулинского выдвинули кандидатом в президенты Украины

Всеукраинское объединение "Свобода" приняло решение выдвинуть вице-спикера Верховной Рады предыдущего созыва (2012-2014) Руслана Кошулинского кандидатом в президенты Украины, выборы которого состоятся 31 марта 2019.

Соответствующее решение "свободовцы" поддержали на съезде политсилы, который проходит в Киеве во вторник.

Кроме этого, лидер партии Олег Тягнибок отметил, что Р.Кошулинский - единственный кандидат, которого совместно выдвигают пять националистических сил, среди которых Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14", Всеукраинское объединение "Свобода" и организация украинских националистов.

Теги: #свобода #украина #выборы #кошулинский
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