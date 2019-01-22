"Оппозиционная платформа - За життя" проведет всеукраинский съезд 29 января, где состоится выдвижение единого кандидата на пост президента Украины от объединения народного депутата Юрия Бойко, заявил соучредитель "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович.

"29 января мы собираем всеукраинский чрезвычайный съезд нашей партии. Чрезвычайный не потому, что мы подтвердим выдвижения Юрия Бойко, что было заявлено заранее, а потому, что мы должны выработать методы борьбы с той, я считаю, катастрофой, которая надвигается на нас, политическая, экономическая. Я думаю, что вы увидите замечательные результаты. Юрий Анатольевич, вы увидите полную поддержку нашей партии. Поэтому вперед к победе и удачи нам всем. Мы это терпеть больше не должны", - сказал журналистам после заседания политсовета В.Рабинович во вторник в Киеве.