Выборы2019

Выборы

13:21 22.01.2019

Саакашвили пожелал Тимошенко успехов на президентских выборах

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Саакашвили пожелал Тимошенко успехов на президентских выборах

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили высказался в поддержку Юлии Тимошенко в видеообращении, которое продемонстрировали на съезде партии "ВО "Батькивщина" во вторник в Киеве.

По мнению М.Саакашвили, заявления Ю.Тимошенко о том, что стоимость газа в Украине может быть ниже, не являются популистскими.

"Если убрать элемент олигархических денег, которые украинцы платят за газ и электроэнергию в карманы олигархов и Порошенко , естественно, электричество и газ могут быть дешевле. Украина может стать великой страной и сверхдержавой. Но для этого нужно убирать Порошенко и его банду", - сказал экс- президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА.

"Потому в этом соревновании я желаю успехов Украине, желаю успехов Юлии Тимошенко, желаю успехов каждому из вас", - отметил он.

Теги: #тимошенко #саакашвили #юлия_тимошенко
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