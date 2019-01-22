Бойко по случаю Соборности Украины: Ради будущего наших детей, мы должны объединить нашу страну вновь

Ровно 100 лет назад был принят исторический акт о воссоединении Украины. Ради будущего наших детей, мы должны объединить нашу страну вновь, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"Этот год - решающий для нашей страны. Нынешняя власть всеми силами пытается расколоть Украину, но мы не позволим ей это сделать. Не может быть дальше разделения украинцев на правильных и не правильных. Все люди, в городах и селах, хотят одного - жить нормальной человеческой жизнью и быть уверенными в завтрашнем дне", - написал политик в Фейсбук во вторник по случаю празднования 100-летия Соборности Украины.

"Нас - миллионы! Вместе мы сможем прекратить раздоры и вернуть в Украину мир и единство!", - добавил Ю.Бойко.