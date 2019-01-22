Луценко: Категорически отрицаю, что Тимошенко – агент Кремля

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не считает лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко агентом Кремля.

"Категорически отрицаю, что Юля – агент Кремля. Я для этого очень много знаю про нее", - сказал он в интервью Дмитрию Гордону, которое опубликовали на YouTube-канале "В гостях у Гордона" в понедельник вечером.

При этом Ю.Луценко считает, что "оголтелый популизм" Ю.Тимошенко и ее ставка исключительно на свою непогрешимость – очень опасна.

"Юля – пуля, которая летит только по ей известной траектории. Но вот в этом то и есть опасность. У нее огромные возможности, но она это делает только так, как считает она", - сказал Генпрокурор.

По его словам, у него с лидеркой партии "Батькивщина" "личные человеческие хорошие отношения".

"С Юлией Тимошенко у меня личные отношения. Я с ней вместе работал и вместе сидел, вместе был на Майдане и вместе в парламенте. Скажу откровенно, у меня с ней личные человеческие хорошие отношения. Мы – на "ты", по имени", - добавил Ю.Луценко.