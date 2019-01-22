Выборы2019

Выборы

11:20 22.01.2019

Начался съезд партии "Батькивщина", где решат участие Ю.Тимошенко на президентских выборах

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Начался съезд партии "Батькивщина", где решат участие Ю.Тимошенко на президентских выборах

В день 100-летия Соборности Украины, партия "Батькивщина" проводит торжественный съезд, на котором будет принято решение об участии в президентских выборах.

Теги: #тимошенко #видео2019 #украина #съезд #выборы
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