Начался съезд партии "Батькивщина", где решат участие Ю.Тимошенко на президентских выборах
В день 100-летия Соборности Украины, партия "Батькивщина" проводит торжественный съезд, на котором будет принято решение об участии в президентских выборах.
В день 100-летия Соборности Украины, партия "Батькивщина" проводит торжественный съезд, на котором будет принято решение об участии в президентских выборах.
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