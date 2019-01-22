Выборы2019

Выборы

10:10 22.01.2019

Бойко считает, что монетизацией власть прикрывает массовое сокращение числа получателей субсидий

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Бойко считает, что монетизацией власть прикрывает массовое сокращение числа получателей субсидий

Монетизация субсидий – очередное издевательство нынешнего режима над украинцами, считает сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"47 млрд грн - не предел задолженности за коммунальные услуги, после нового повышения тарифов она продолжит расти. А так называемая монетизация - только очередное издевательство нынешнего режима над украинцами", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

По мнению Ю.Бойко, монетизацией власть прикрывает массовое сокращение числа получателей субсидий.

"Как может бабушка с пенсией меньше 2000 грн заплатить 2000 грн за коммуналку? Почему пожилые люди должны подневольно выписывать детей, чтобы им дали субсидию и в этом году? О каких позитивах монетизации может идти речь, если ею прикрывают массовое сокращение числа получателей субсидий? При этом, если государство не перечислит деньги поставщикам услуг вовремя, люди сами вынуждены будут оплатить всю сумму", - подчеркнул политик.

При этом Ю.Бойко добавил, что "Оппозиционная платформа – За життя" зарегистрировала законопроект №9403, где просчитана предельная стоимость газа для всех категорий потребителей - 4800 гривен.

"Исходя из этой стоимости, будут платить и предприятия, и люди, на основании этого будут начисляться субсидии. Такой подход у нас будет в будущем - понятный, справедливый и обоснованный", - сказал он.

Теги: #оппозиционная_платформа #бойко #юрий_бойко #субсидии
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