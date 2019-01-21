Выборы2019

Выборы

19:36 21.01.2019

Олег Ляшко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

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Олег Ляшко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом на пост президента, пишет "РБК-Украина".

"Олег Ляшко сегодня пришел в ЦИК и лично подал документы в комиссию", - сказал пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

Как сообщалось, 21 января на съезде "Радикальная партия" приняла решение выдвинуть своего лидера О.Ляшко кандидатом в президенты на выборах-2019.

Теги: #ляшко #цик #выборы
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