Олег Ляшко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом на пост президента, пишет "РБК-Украина".

"Олег Ляшко сегодня пришел в ЦИК и лично подал документы в комиссию", - сказал пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

Как сообщалось, 21 января на съезде "Радикальная партия" приняла решение выдвинуть своего лидера О.Ляшко кандидатом в президенты на выборах-2019.