Выборы2019

Выборы

19:25 21.01.2019

Кива задекларировал 1 млн грн и заработал в 2017 году 143 тыс. грн

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Кива задекларировал 1 млн грн и заработал в 2017 году 143 тыс. грн

Выдвинутый кандидатом в президенты от Социалистической партии Украины Илья Кива подал электронную декларацию за 2017 год, как это предусмотрено требованиями к кандидату на выборах президента.

Политик не указал в декларации членов своей семьи.

За 2017 год он получил 143 тыс. 787 грн зарплаты по основному месту работы. Также И.Кива задекларировал 1 млн грн наличными.

С 2006 года лидер Соцпартии Украины владеет квартирой в Киеве площадью 49,1 кв. м, стоимостью на дату приобретения в 112 тыс. 952 грн. При этом он с 31 декабря 2016 года бесплатно проживает в Киеве в квартире площадью 43 кв. м, которая принадлежит гражданину Украины Сергею Гречанюку.

И.Кива владеет еще с 2008 года гаражем площадью 394,5 кв. м и жомовой ямой площадью 394,5 кв. м в городе Заводское Полтавской области, а также земельным участком площадью 1480 кв. м в селе Сосновка Полтавской области.

Транспортных средств политик в своей декларации не указал.

И.Кива является руководителем 6 общественных организаций: Штаба национальной защиты Херсонской области (зарегистрирован в Николаеве), Штаба национальной защиты Полтавской области, Всеукраинского союза ветеранов АТО, "Гражданского движения Кивы - стоп наркотик", Всеукраинской национальной федерации дворового футбола, Всеукраинской национальной федерации домино, учредителем которой является.

Также он председатель Всеукраинского профсоюза Министерства внутренних дел Украины.

Теги: #кива #декларация #деньги #выборы
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