Айвазовская: Законодательных норм для отказа гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине нет

В Украине нет законодательных норм, которые позволили бы Центральной избирательной комиссии отказать гражданам РФ в праве быть наблюдателями на выборах, однако у них могут возникнуть проблемы с пересечением украинской границы, рассказала координатор избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, пишет "ГОРДОН".

"Одних международных наблюдателей официально приглашает государство, другие – имеют право приехать самостоятельно, зарегистрироваться в ЦИК и получить возможность наблюдать за голосованием. Если говорить о миссии ОБСЕ, то украинская сторона ее уже пригласила. При этом не приветствуется приезд сотрудников организации, являющихся гражданами РФ. В то же время ОБСЕ имеет свои внутренние процедуры, которых она, скорее всего, будет придерживаться. А значит, во время организации миссии будет объявлен конкурс. Своих представителей в кандидаты может направить каждая из 57 стран-членов. После того как ОБСЕ определится со списком наблюдателей, она подает ведомости в украинский Центризбирком и МИД. Теоретически ЦИК Украины может отказать россиянам из ОБСЕ быть наблюдателями на наших выборах. Законодательных норм для этого нет. Но у этих граждан РФ могут возникнуть проблемы с пересечением границы", – сказала О.Айвазовская, комментируя намерение России отправить своих наблюдателей в составе миссии ОБСЕ на президентские выборы в Украине.

Она подчеркнула, что прежде российские наблюдатели присутствовали на всех украинских выборах.

"Украинский ЦИК не может отказать наблюдателю из РФ присутствовать на выборах, мотивируя это его гражданством. Поэтому могут возникнуть другие обстоятельства, которые не позволят ему быть наблюдателем в Украине. Например, мы помним, что с военным положением вводилось ограничение на пропуск в Украину граждан РФ. Что касается ОБСЕ, то они могли бы и сами оценить все риски нахождения россиян в качестве наблюдателей на украинских выборах. Хотя на моей памяти такого не было, чтобы представителям международных организаций отказывали в доступе из-за гражданства. То есть это будет прецедент. В 2014 году российские наблюдатели у нас были", – сказала собеседница.

По ее словам, присутствие большого количества российских наблюдателей на выборах в Украине может снизить доверие к их результатам.

"Вообще любые наблюдатели едут на выборы сами по себе, без приглашений. Если же мы говорим об ОБСЕ, то у них есть правило – они едут только в ту страну, где их ждут. На мой взгляд, если на выборах в Украине будет много российских наблюдателей из ОБСЕ, это снизит доверие к результатам голосования и к самой организации. Они должны понимать, что такой шаг в Украине может быть воспринят неоднозначно", – резюмировала О.Айвазовская.