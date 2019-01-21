Еще восемь общественных организаций получили разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах президента Украины - ЦИК

Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение еще 8 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, Комиссия рассмотрев соответствующие ходатайства предоставил разрешение: ОО "Всеукраинское движение "Сила права","Экологическая страна","Электронная демократия","Европейское самоуправления местных общин","Инновационное местное развитие","Международная комиссия по правам человека","Независимая страна","Сознательное общество Украины".

Так, по состоянию на 21 января 2019 Комиссия предоставила разрешение 51 общественной организации иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.