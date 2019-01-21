"Это была ошибка": Зеленский объяснил, почему "1+1" показал его новогоднее обращение вместо поздравления Порошенко

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что смещение времени с обращением Президента Петра Порошенко в новогоднюю ночь на телеканале "1+1" было технической ошибкой.

"Давайте я объясню, как в действительности это все происходило. Конечно же, у меня была тактика заявить о своих намерениях во время высокого телесмотрения нашей программы, так как у нас договор с "1+1", что мы выходим в это время... К поздравлению Президента это не имело никакого отношения", - сказал шоумен в интервью "Украинской правде", которое опубликовали в понедельник.

По его словам, вопрос со смещением обращения П.Порошенко не к нему, поскольку его команда отдала "кассету" с поздравлением В.Зеленского телеканалу.

"Важный момент. Я очень хотел, чтобы это был сюрприз для всех и для канала "1+1". Если вы обратите внимание, изучите, а телевизионщики – профессионалы, они быстро поймут, что запись этого обращения была не во время съемок "Вечернего квартала", а а во время моего финального концерта 28 декабря в Черкассах", - пояснил он.

На вопрос, знали ли на "1+1" о его заявлении, комик ответил, что они знали, что есть обращение, но не знали, какое оно.

"Они это увидели перед эфиром. Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже... я думаю, что это техническая ошибка", - подчеркнул В.Зеленский.