Гриценко рассказал, как будет возвращать Крым и Донбасс

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко рассказал, как вернет оккупированный Донбасс и аннексированный Крым в случае победы на выборах президента.

Политик также напомнил, что завтра, 22 января, Украина будет отмечать 100-летие Соборности Украины.

"Пятый год подряд праздник национального единства, который мы будем встречать без украинского Крыма и оккупированной части Донбасса. Не буду обещать, что уже следующее 22 января мы будем праздновать все вместе - в признанных миром границах Украины", - написал А.Гриценко в Фейсбук в понедельник.

"Но я четко знаю, что Украина за моего президентства не отступится от прав на Крым, какие бы экономические уступки нам не обещали и как бы на нас не давили. Там живут наши граждане. Это наша земля. Крым будет украинским. Как и Донбасс, который вернем не путем капитуляции, а на наших условиях - в ближайшие 5 лет. И уже все вместе будем строить наше общее, украинское будущее", - добавил политик.