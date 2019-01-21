Зеленский о бизнесе в России: Подарить русским наши деньги?

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время выйдет из кипрской компании, которая владеет компанией, что снимает фильмы на территории России.

"Решение у меня следующее, очень простое и которое все снимает. Я понял, что я могу выйти не из этой компании, которая там (в РФ – ред.), а из кипрской компании, которая является владельцем тех компаний. И все. Вот мы сегодня нашли это решение и в ближайшее время я выйду", - сказал шоумен в интервью "Украинской правде", которое опубликовали в понедельник.

В.Зеленский признал, что в РФ продолжает работать компания "Green films", принадлежащая кипрской компании "Green Family LTD", в которой он является совладельцем. По его словам, две других принадлежащих ей компании закрыто.

"Да, она еще не закрыта. Но поехать туда и выйти я не могу. Надо реально передавать людям это право, чтобы они вместо нас выходили и закрывали компанию", - заявил комик.

Он объяснил, что "Квартал 95" получает роялти от всего товара, который производился до 2014 года и привел в пример проект "Сваты", контракт по которому был заключен до войны с Россией.

"Контракт заключен на 10 лет. Как я могу закрыть эту компанию? Контракт до 2021 года. С 2011 до 2021 года мы получаем роялти от "Сватов". Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет. Мы возьмем эти деньги, они переходят на нашу кипрскую компанию, с Кипра они приходят в Украину и на это мы снимаем здесь", - сказал В.Зеленский.