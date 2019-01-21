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11:40 21.01.2019

Бойко: Пора прекратить бесчеловечные эксперименты власти с недоступностью субсидий и их монетизацией

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Бойко: Пора прекратить бесчеловечные эксперименты власти с недоступностью субсидий и их монетизацией

Заоблачные тарифы при ограничении доступности субсидий приведут к еще большему росту задолженности за жилищно-коммунальные услуги, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"Уже сейчас задолженность за ЖК-услуги составляет более 47 млрд грн. После очередного повышения тарифов на фоне ограничения доступности субсидий – эта задолженность будет только расти. Платежеспособность людей падает с каждым днем. Народ фактически загоняют в тарифное рабство", — сказал Ю.Бойко, комментируя очередное повышение тарифов с начала года, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За життя".

Оппозиционный политик отметил, что монетизация субсидий приведет только к углублению кризиса неплатежей.

"Эксперименты власти с монетизацией стали очередным инструментом лишения людей какой-либо государственной помощи. Вместо того чтобы отработать механизм монетизации на примере одной-двух областей, выявить ее недостатки и слабые стороны – власть торопится распространить ее по всей стране. И делает она это не в интересах людей. По этой схеме, если государство не перечислит вовремя деньги поставщикам услуг, получатели субсидий вынуждены будут сами оплатить всю сумму. С учетом копеечных зарплат и пенсий, люди не смогут рассчитаться за потребленные услуги. Значит, опять будут расти долги, за которые в итоге могут отобрать жилье", — подчеркнул Ю.Бойко.

Он напомнил, что за время правления нынешней власти тарифы на электроэнергию выросли в 5 раз, на газ – в 10 раз, на горячую и холодную воду – в 6 раз, на отопление – в 12 раз. При этом "правительственный рост" зарплат и пенсий не успевает угнаться за ценами и инфляцией.

Теги: #бойко #монетизация #украина #субсидии
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