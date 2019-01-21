Вся предвыборная агитация кандидата Гриценко оплачивается со счета фонда - заявление партии "Гражданская позиция"

В ответ на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, что большинство кандидатов в президенты, в частности Анатолий Гриценко, изготавливают и распространяют агитационную продукцию незаконно из-за отсутствия счета избирательного фонда, в пресс-службе партии "Гражданская позиция" заявляют, что счет фонда А.Гриценко был открыт еще 17 января.

"Пунктом 8 раздела 1 "Порядка контроля за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины" предусмотрено, что банк, в котором открыты счета, не позднее следующего рабочего дня после дня открытия счетов сообщает ЦИК и НАЗК об открытии счетов. Счета избирательного фонда кандидата Анатолия Гриценко были открыты в 11 утра 17 января 2019 в "Укрэксимбанке". Они пригодны для использования с момента их открытия", - заявили в пресс-службе партии в воскресенье.

У Гриценко утверждают, что исходя из требований законодательства Украины, до конца рабочего дня 18 января банк должен был направить в ЦИК и Назка сообщение об открытии счета.

"Учитывая профессионализм специалистов обслуживающего банка и существующие процедуры обмена информацией и контроля со стороны ЦИК, НБУ и НАЗК, пресс-служба не предполагает несообщение со стороны банка ЦИК по состоянию на конец дня 18 января. Поэтому, несмотря на то, что счет специального избирательного фонда было открыто 17 января, вся предвыборная агитация кандидата Анатолия Гриценко оплачивается с этого счета", - говорится в сообщении.