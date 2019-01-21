Выборы2019

Выборы

10:23 21.01.2019

Зеленский о своей предвыборной кампании: Я хочу, чтобы в риал-тайме люди видели все, чем мы занимаемся

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Зеленский о своей предвыборной кампании: Я хочу, чтобы в риал-тайме люди видели все, чем мы занимаемся

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что его предвыборная кампания будет открытая, и каждый сможет наблюдать за тем, чем занимаемся его команда.

"Я хочу, чтобы в риал-тайме люди видели все, чем мы занимаемся: создание команды, создание программы, съезд, поход в ЦИК. Это все мы будем транслировать и показывать. Я считаю, что у нас должна быть открытая страна с открытым правительством", - сказал он в интервью "Украинской правде", которое обнародовали в понедельник.

При этом В.Зеленский назвал фильм "Слуга народа-3", который должен выйти в марте, отличным промо для своей предвыборной кампании.

"Кстати, я очень надеюсь, что мы успеем, потому что это очень поможет. Потому что это офигенное промо для предвыборной кампании. Но я не гарантирую на 100%, что по монтажу мы успеем", - подчеркнул комик.

Теги: #зеленский #владимир_зеленский
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