Зеленский о своей предвыборной кампании: Я хочу, чтобы в риал-тайме люди видели все, чем мы занимаемся

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что его предвыборная кампания будет открытая, и каждый сможет наблюдать за тем, чем занимаемся его команда.

"Я хочу, чтобы в риал-тайме люди видели все, чем мы занимаемся: создание команды, создание программы, съезд, поход в ЦИК. Это все мы будем транслировать и показывать. Я считаю, что у нас должна быть открытая страна с открытым правительством", - сказал он в интервью "Украинской правде", которое обнародовали в понедельник.

При этом В.Зеленский назвал фильм "Слуга народа-3", который должен выйти в марте, отличным промо для своей предвыборной кампании.

"Кстати, я очень надеюсь, что мы успеем, потому что это очень поможет. Потому что это офигенное промо для предвыборной кампании. Но я не гарантирую на 100%, что по монтажу мы успеем", - подчеркнул комик.