Выборы2019

Выборы

09:29 21.01.2019

Оппоблок выдвинул кандидатом в президенты Вилкула

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Оппоблок выдвинул кандидатом в президенты Вилкула

Участники Форума за мир и развитие, проходящего в воскресенье в Запорожье, высказались в поддержку народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных сил Украины на предстоящих президентских выборах, запланированных на 31 марта, сообщается на официальном сайте партии "Оппозиционный блок".

В своем выступлении на форуме А.Вилкул представил программу "Мир и Развитие: четыре шага к успеху", рассказав о своем видении изменений, необходимых Украине. В частности, он акцентировал внимание на четырех шагах, которые должны привести Украину к успеху, и на которых должна сосредоточиться власть сразу после президентских выборов: мир, новая Конституция, экономический рост и социально ощутимые результаты экономического развития.

"Выступающие на форуме поддержали позицию А.Вилкула, отметив, что именно он является реальным кандидатом от оппозиционных сил, обладающим необходимыми качествами характера, знаниями и опытом, способными объединить граждан и привести Украину к успеху", - говорится в сообщении.

Форум за мир и развитие объединил более 5 тыс. участников – представителей деловых, промышленных кругов, профсоюзов и работодателей страны, общественных деятелей. Это крупнейший подобный форум, начиная с 2012 года.

В декабре 2018 года на VIII съезде партии "Оппозиционный блок" была объявлена готовность политсилы участвовать в президентских и парламентских выборах и намерения выдвинуть А.Вилкула кандидатом в президенты Украины на выборах, которые назначены на март 2019 года.

Теги: #вилкул #александр_вилкул #оппоблок
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