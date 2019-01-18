Выборы2019

Выборы

18:37 18.01.2019

Порошенко: Армия, ассоциация с ЕС, безвиз, децентрализация и Томос - это не пиар, а последовательные шаги плана Украины

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Порошенко: Армия, ассоциация с ЕС, безвиз, децентрализация и Томос - это не пиар, а последовательные шаги плана Украины

Армия, ассоциация с Европейским союзом, безвизовый режим, децентрализация и Томос - это не пиар, это последовательные шаги в соответствии с нашим планом, с которого Украину не свернет никакая сила, заявил Президент Петр Порошенко.

"Мы идем своим путем! Он определен историей, и за право стать на него отдали жизни много людей. Поэтому сегодня ни одна сила нас с него не свернет!", - сказал глава государства во время встречи с общиной Золотоношы и Золотоношского района в пятницу, сообщается на его официальной странице в Facebook.

При этом П.Порошенко отметил, что масштабная программа децентрализации открыла общинам огромные возможности для развития.

"Сейчас не кто-то в Киеве, а вы сами решаете, что для вас является приоритетом, куда следует направить средства. Будьте активными членами общин, поддержите тех, кто наводит порядок в городах и селах", - добавил Президент.

Теги: #порошенко #петр_порошенко
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