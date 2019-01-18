Нардепы от "Оппоблока" и ряд внефракционных подали в КС представление о соответствии Конституции закона о переименовании УПЦ (МП)

В Конституционный суд (КС) Украины в пятницу, 18 января, поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины относительно конституционности закона Украины, обязывающего Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Как сообщается на сайте КС, речь идет о законе "О внесении изменения в статью 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и / или временно оккупировавшим часть территории Украины" (от 20 декабря 2018 года №2662–VІІІ).

Текст конституционного представления опубликован на сайте КС. Нардепы, в частности, просят открыть конституционное производство о соответствии Основному закону данного закона о переименовании УПЦ (МП), признать этот закон неконституционным

Конституционное представление подписали 49 народных депутатов, в основном от фракции "Оппозиционный блок" (в том числе ее глава Вадим Новинский), а также от группы "Видродження" (Антон Киссе, Андрей Шипко) и внефракционные (Владимир Литвин, исключенный из "Оппоблока" Юрий Бойко).

Этот закон Верховная Рада приняла 20 декабря 2018 года.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

В УПЦ (МП) обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой применить право вето к данному закону, поскольку считают "закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами.

П.Порошенко подписал закон 22 декабря.

После вступления в силу закона центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, должен провести религиоведческую экспертизу зарегистрированных уставов религиозных организаций. Если будут установлены обстоятельства, регулируемые данным законом, этот госорган обязан через официальное издание "Урядовый курьер" проинформировать о них соответствующую религиозную организацию.