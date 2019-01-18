Бойко: Чем быстрее будет сменена эта власть, тем быстрее начнутся изменения в стране

Последнюю пленарную неделю IX сессии парламент занимался политическими вещами, а не законопроектами, которые позволяют улучшить жизнь людей, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"Парламент занимался политическими вещами, церковным вопросом. Все это делалось с нарушением Регламента. А вот законопроекты, которые позволяют поддержать граждан Украины, снизить тарифы, обеспечить рост экономики, приняты не были. Шумиха и политические декларации – стали его визитной карточкой. А в последнее время он вообще используется действующим президентом для поддержки его предвыборной программы", — сказал политик журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу.

Приоритетом "Оппозиционной платформы – За життя", утверждает Ю.Бойко, является решение социальных вопросов людей.

"Мы будем требовать принятия законопроекта №9403, который устанавливает предельную цену на газ – 4 800 гривен за тысячу кубометров. Мы будем требовать отчета правительства, потому что Кабмин уже более двух лет работает без отчета о выполнении своей программы. Но в этом смысле я пессимист. Я считаю, что парламент продолжит заниматься политическими вещами – будут рассматривать вопросы языка, веры и т.д., но не тем, чего требуют и что нужно людям. Чем быстрее будет сменена эта власть, тем быстрее начнутся изменения в стране", — подчеркнул он.