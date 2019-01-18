Выборы2019

Выборы

17:34 18.01.2019

Бойко: Чем быстрее будет сменена эта власть, тем быстрее начнутся изменения в стране

1 мин читать
Бойко: Чем быстрее будет сменена эта власть, тем быстрее начнутся изменения в стране

Последнюю пленарную неделю IX сессии парламент занимался политическими вещами, а не законопроектами, которые позволяют улучшить жизнь людей, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"Парламент занимался политическими вещами, церковным вопросом. Все это делалось с нарушением Регламента. А вот законопроекты, которые позволяют поддержать граждан Украины, снизить тарифы, обеспечить рост экономики, приняты не были. Шумиха и политические декларации – стали его визитной карточкой. А в последнее время он вообще используется действующим президентом для поддержки его предвыборной программы", — сказал политик журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу.

Приоритетом "Оппозиционной платформы – За життя", утверждает Ю.Бойко, является решение социальных вопросов людей.

"Мы будем требовать принятия законопроекта №9403, который устанавливает предельную цену на газ – 4 800 гривен за тысячу кубометров. Мы будем требовать отчета правительства, потому что Кабмин уже более двух лет работает без отчета о выполнении своей программы. Но в этом смысле я пессимист. Я считаю, что парламент продолжит заниматься политическими вещами – будут рассматривать вопросы языка, веры и т.д., но не тем, чего требуют и что нужно людям. Чем быстрее будет сменена эта власть, тем быстрее начнутся изменения в стране", — подчеркнул он.

Теги: #бойко #украина #парламент
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЦИК зарегистрировала уже 10 кандидатов в президенты Украины

Лавров: Россия получила приглашение ОБСЕ участвовать в наблюдении за выборами президента Украины

Бойко: Мы защитим права всех, кто в этом нуждается

Вилкул: Импорт угля из-за границы за валюту – это прямой удар по курсу гривны

Юрий Бойко пояснил, почему пошел на выборы президента как самовыдвиженец

Ю.Бойко подаст документы кандидата в президенты Украины как самовыдвиженец

"Отойди от меня, нечисть!": Парубий - Новинскому во время голосования "церковного" законопроекта

Гриценко о Донбассе: Территории должны вернуться на наших условиях

Бойко: После смены власти, все "церковные" законопроекты будут отменены

Обращение одесского активиста Михайлика к Гриценко, Садовому, Вакарчуку: Вы можете стать "врачами" нашей, смертельно больной страны

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардепы от "Оппоблока" и ряд внефракционных подали в КС представление о соответствии Конституции закона о переименовании УПЦ (МП)

Зеленский рассказал, как он собирается совмещать политику и работу в "Квартале-95"

Организация "евробляхеров" "Авто Евро Сила" будет наблюдать за выборами президента Украины

Сыроид и Березюк будут доверенными лицами Садового на выборах президента

Порошенко: Украинцы помнят цену разделения и не повторят ошибок прошлого

На съезде партии "Основа" Сергея Таруту избрали единым кандидатом в президенты Украины

Выборы 2019: Что нельзя делать на избирательных участках - "112 Украина"

Гриценко заявил, что его команда обеспечит надежный государственный контроль за качеством вакцин

Порошенко: Украинская Церковь возникла как равная среди равных других православных церквей мира

Нардеп от "БПП" Кононенко: В Украине должны появиться открытые избирательные списки

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА