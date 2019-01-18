Выборы2019

Выборы

17:05 18.01.2019

Зеленский рассказал, как он собирается совмещать политику и работу в "Квартале-95"

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Зеленский рассказал, как он собирается совмещать политику и работу в "Квартале-95"

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что он займется избирательной кампанией тогда, когда завершатся съемки фильма "Слуга народа-3".

"Сложно сказать, когда я завершу съемки "Слуги народа-3". Я завершу их в ближайшие пару недель и полностью займусь политическим направлением. Ну как полностью… Я не могу бросить… Вы тоже должны понимать… Пока я не стал политиком, я не могу бросить людей. 300 семей у меня за плечами. Это очень важная миссия", - сказал он в интервью, которое обнародовали на странице его команды в Facebook в пятницу.

По словам В.Зеленского, он уже начал передавать свои полномочия по руководству "Кварталом-95" другим людям.

"Если я стану Президентом я отдам полномочия… Со мной работают профессиональные люди. Я уже понемногу передаю полномочия не зависимо от результатов выборов. Это правильно сейчас, чтобы не остановились процессы производственные", - добавил шоумен.

Теги: #зеленский #владимир_зеленский
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