Выборы 2019: Что нельзя делать на избирательных участках - "112 Украина"

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Вибори президента України призначені на 31 березня, часу до них залишається все менше, кандидатів, зареєстрованих в ЦВК – все більше. Кандидати готуються – деякі вже представили передвиборчі програми, інші пропонують взяти участь в їх створенні народу. Але і електорату до виборів доводиться готуватися. Переселенцям – подавати заяви на голосування не за місцем прописки.

"112 Україна" пропонує нову ступінь підготовки - ознайомитися з правилами голосування. Зокрема з тим, чого не можна робити на виборчій дільниці.

Фотографувати

"Фотографування і відеофіксація будь-яким способом результатів волевиявлення виборців, у тому числі і виборцями особисто в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення виборців у приміщенні для голосування забороняється і є порушенням таємниці голосування", - говорить Закон "Про вибори президента України".

В кабінці для голосування не можна фотографувати ні себе, ні бюлетень. Однак, перебувати в ній не може ніхто, крім самого виборця. Так що контроль за виконанням цього закону здійснюється досить складно.

Давати волю творчості

Чудово, якщо виборець вміє малювати, але під час голосування свій талант доведеться приховувати всіма силами. Все, що дозволено – скупа "галочка" або "плюсик" в строго відведеному для цього місці: квадратику поруч з прізвищем кандидата. Так що ніяких портретів або натюрмортів на бюлетені з'являтися не повинно. Рівно як і філософських думок про долю того чи іншого кандидата, так і всієї країни в цілому. Ніяких сторонніх позначок – інакше бюлетень буде вважатися недійсним.

Приходити зі своїм

У випадку, якщо вам буде необхідно підкріпитися під час голосування – то, звичайно, можна і бутерброд свій дістати, і супу з півлітрової банки покуштувати. А ось пакети, кепки, значки, футболки – що завгодно з символікою кандидата, якого ви підтримуєте, приносити з собою не можна, в тому числі і на собі в якості невід'ємної частини образу і стильного аксесуара. Агітація за день до виборів заборонена, в день виборів – тим більше. В іншому випадку виборця просто не пустять на дільницю і відправлять додому переодягатися.

Голосувати компанією

На виборчу дільницю можна прийти хоч всією родиною, хоч разом з футбольною командою. Однак, в кабінку для голосування заходити можна тільки по-одному і ніяк інакше. Виняток можливий лише для людей, які не можуть за себе проголосувати, наприклад, з проблемами зору. Тоді звернутися за допомогою дозволяється, але не до члена комісії або представника кандидата.

Тим не менш, зайти в кабінку з дитиною, якій ще не виповнилося 18 років, можна. Заборона також не поширюється на тварин.

Голосувати за себе і за того хлопця

Ставити заповітну галочку можна виключно за себе. Власне, як і у всіх цивілізованих країнах. Не можна голосувати за одного з батьків або сестру, за чоловіка або сусіда. Навіть якщо у вас є їх паспорт, права та розписка. Ті, хто не може голосувати через травму або погане самопочуття, мають право організувати собі вибори вдома.

Голосувати, коли документи не в порядку

Якщо 25 (або 45) років виборцю виповнилося кілька місяців тому, а додаткова фотографія в паспорті так і не з'явилася, то паспорт вважається недійсним. А з недійсним паспортом і голосувати не можна. Але, протягом місяця після дня народження проголосувати можна – цей місяць документ ще вважається дійсним.

Виносити бюлетень за межі дільниці

Припустимо, серед кандидатів не знайшлося жодного, хто гідний голосу, а графи "Проти всіх" немає (і не буде). Можна, звичайно, зіпсувати бюлетень, написавши на ньому гнівний коментар про чесність представлених кандидатів, наприклад, або намалювати карикатуру, гідну Charlie Hebdo. Комусь ж захочеться просто забрати бюлетень додому, щоб поставити на камінній полиці або надати вогню і забуттю. Тим не менш, якими б не були думки, покинути дільницю бюлетень не може. Не можна і все тут.

Таке порушення правил може загрожувати не просто штрафом, а кримінальною відповідальністю. Особливо, якщо підприємливого виборця викриють у навмисній крадіжці з метою фальсифікації результатів виборів.