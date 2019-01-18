Выборы2019

Выборы

13:35 18.01.2019

Лавров: Россия получила приглашение ОБСЕ участвовать в наблюдении за выборами президента Украины

1 мин читать
Лавров: Россия получила приглашение ОБСЕ участвовать в наблюдении за выборами президента Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва получила официальное приглашение ОБСЕ для участия российских наблюдателей в миссии наблюдения за президентскими выборами вУкраине.

"Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию (наблюдения). Так что у нас приглашение есть", - заявил С.Лавров в пятницу журналистам.

Как сообщалось, 9 января 2019г глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в письме, направленном в адрес директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине отметил, что МИД не будет принимать заявки от российских наблюдателей.

"Среди других вполне стандартных вещей, заметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей. Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора и окупанта. Кстати, таких прецедентов немало в практике ОБСЕ", - написал П.Климкин в своей странице в Фейсбук.

При этом министр порекомендовал тем, "кто видит возможным демократическое волеизъявление в России под зонтиком ФСБ без риска для избирателей (надеюсь, это все же только политическая позиция, а не личное убеждение ... хотя, кто знает;)), пусть отстаивает свою точку зрения в правовом поле, как и полагается в правовом государстве".

Теги: #лавров #наблюдатели #россия #украина #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нардеп от "БПП" Кононенко: В Украине должны появиться открытые избирательные списки

Президентские #10yearschallenge. Что делали кандидаты 10 лет назад - "Украинская правда"

Вилкул: Импорт угля из-за границы за валюту – это прямой удар по курсу гривны

КПУ намерена участвовать в парламентских выборах

В "Народном фронте" ожидают, что Рада в феврале усилит ответственность за нарушения на выборах

Зеленский призывает демократические политсилы Украины присоединиться к онлайн-подсчету голосов на выборах

Юрий Бойко пояснил, почему пошел на выборы президента как самовыдвиженец

Гриценко о своей кампании: У нас не будет фабрик троллей и ботов

Ю.Бойко подаст документы кандидата в президенты Украины как самовыдвиженец

Гриценко заявил о старте своей избирательной кампании

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: Украинская Церковь возникла как равная среди равных других православных церквей мира

СМИ утверждают, что нашли у Зеленского бизнес в России

Бойко: Мы защитим права всех, кто в этом нуждается

Суд постановил отменить решение госрегистратора о создании клона "Оппозиционного блока"

Порошенко: Наша задача - создать условия для внедрения современной системы подготовки спецназовцев

Геращенко: Установка Кремля - ​​блокировать все к выборам в Украине

Нардеп Юрий Тимошенко намерен идти в президенты, его исключили из фракции "Народный фронт" - Емец

Порошенко назвал основным приоритетом на 2019 год повышение соцстандартов

Кошулинского выдвинут кандидатом в президенты на съезде "Свободы" 22 января

Порошенко заявит о выдвижении в президенты 2 февраля – СМИ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА