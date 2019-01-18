Выборы2019

Выборы

11:57 18.01.2019

Нардеп от "БПП" Кононенко: В Украине должны появиться открытые избирательные списки

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Нардеп от "БПП" Кононенко: В Украине должны появиться открытые избирательные списки

Первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил, что поддерживает идею открытых избирательных списков, однако пока еще она требует доработки.

"Мы должны выполнять взятые на себя обязательства и открытые избирательные списки должны появиться. Однако, в мире существуют более двадцати систем с открытыми списками. И, например, закон, по которому в 2015 году прошли местные выборы и который все считали шагом вперед, на практике оказался не очень совершенным, поэтому его надо менять. Но это тоже одна из разновидностей открытых списков", - сказал И.Кононенко в эфире программы "Общественная волна" на Украинском радио, сообщают в пресс-службе "БПП" в п пятницу.

По его словам, в новом Избирательном кодексе, который сегодня находится на рассмотрении Верховной Рады, предлагается еще одна модель открытых списков, но уже региональных.

"У нас еще нет решения фракции. Будем определяться ближе к дате его рассмотрения во втором чтении. Я лично не голосовал и не буду голосовать. Там, на мой взгляд, другая версия неудачного закона с открытыми списками, потому предлагаются именно региональные списки. На мой взгляд, региональные списки - это региональные партии и шаг к федерализации и расколу страны", - отметил он.

При этом политик считает, что в рамках действующего избирательного закона можно найти компромисс, чтобы воплотить идею открытых списков.

"Но в целом, идею открытых списков я поддерживаю. Даже в рамках действующего избирательного закона можно найти компромисс, внести в него изменения. Потому что это можно сделать быстрее, чем принимать новый закон", - подчеркнул И.Кононенко.

Теги: #бпп #выборы #кононенко
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