СМИ утверждают, что нашли у Зеленского бизнес в России

Шоумен и артист Владимир Зеленский, который объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, имеет бизнес на территории России, говорится в расследовании программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA:Перший".

Журналисты уверяют, что нашли три российские компании, учредителем которых является кипрская компания Green Family Ltd – она в свою очередь является соучредителем ООО "Квартал 95" в Украине. Речь идет о "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс", которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ.

Конечными владельцами этих трех компаний указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры, а также соратник бизнесмена Игоря Коломойского Тимур Миндич.

Однако, сам В.Зеленский уверяет, что ни он, ни студия "Квартал 95" и его участники не работают в России.

"После того, что Россия сделала, мы туда не ездим, я там не выступаю. Более того, в России на меня заведено уголовное дело из-за того, что я и "Квартал 95" помогали нашей армии финансами", - сказал В.Зеленский в видеообращении, размещенном на его странице в Фейсбук в пятницу.

Шоумен также рассказал, что все деньги, которые зарабатываются компанией от продаж интеллектуальных прав, возвращаются в Украину.

"У нашей компании много различных прав. Мы торгуем с 21-й страной, со всеми странами СНГ. Мы торгуем интеллектуальными правами – это наши форматы, идеи, сценарии. И деньги от этих продаж поступают на разные зарубежные компании. От туда деньги эти возвращаются в Украину, которые мы тратим на наших работников, на производство контента. Мы работаем только в нашей стране и будем работать дальше", - объяснил В.Зеленский.