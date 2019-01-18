Бойко: Мы защитим права всех, кто в этом нуждается

Сопредседатель "Оппозиционной платформы — За життя" Юрий Бойко заявил, что после победы на выборах, отменит все антисоциальные решения нынешнего правительства и коалиции, а государство будет нести социальную ответственность за своих граждан.

"Все это время в парламенте мы боролись за возвращение льгот ветеранам, защитивших нашу страну от фашизма. Мы боролись за возвращение льгот и выплат ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, защитивших страну от атомной катастрофы. Мы добились того, что Конституционный Суд Украины признал антизаконным лишение льгот для этих категорий наших граждан. Власть пытается игнорировать решения Конституционного Суда, несмотря на то, что эти решения являются обязательными к исполнению и обжалованию не подлежат", - сказал Ю.Бойко на заседании Социального совета Украины по вопросу выполнения решения КСУ и восстановления социальных льгот ветеранам и ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает прес-служба "Оппозиционной платформы - За життя" в пятницу.

Политик отметил, что в парламент уже поданы и зарегистрированы соответствующие законопроекты, которые восстанавливают справедливость в отношении ветеранов и чернобыльцев.

В частности, это законопроект № 9428, который возвращает льготы ветеранам, проект постановления№ 9212 о восстановлении льгот и выплат чернобыльцам на основании решения Конституционного суда, а также законопроект № 9019 о соответствующих изменениях в бюджет.

"Мы будем добиваться справедливости и отстаивать права людей. Мы защитим права всех, кто в этом нуждается. После победы на выборах, мы отменим все антисоциальные решения этого правительства и коалиции, государство будет нести социальную ответственность за своих граждан" - подчеркнул Ю.Бойко.