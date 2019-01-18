Вилкул: Импорт угля из-за границы за валюту – это прямой удар по курсу гривны

Чиновники в прошлом году закупили угля за границей на 2,2 млрд долларов, тогда как, Украина обладает одним из самых больших в мире запасов угля, заявил зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Только в прошлом году закупили угля за границей на 2,2 млрд долларов. Это в два раза больше, чем годовой бюджет всей страны по здравоохранению. Кормят иностранных шахтеров. А в украинских государственных шахтах – долги по полгода. Миллиард гривен сейчас долги перед шахтерами по заработной плате", - сказал политик во время рабочей поездки в Доброполье Донецкой области.

А.Вилкул уверяет, что команда "Оппоблока" имеет четкую стратегию по "Новой Индустриализации", которая направлена и на полное погашение задолженности по зарплатам и на повышение оплаты шахтерам, поддержку угольной отрасли и промышленности.

"Мы модернизируем шахты. И будем платить достойную зарплату нашим украинским шахтерам, а не кормить иностранных. Будет работать экономика – будет рост зарплат и будет достойная пенсия, и жизнь будет достойной", - подчеркнул нардеп.