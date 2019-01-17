Выборы2019

Выборы

20:31 17.01.2019

Суд постановил отменить решение госрегистратора о создании клона "Оппозиционного блока"

1 мин читать
Суд постановил отменить решение госрегистратора о создании клона "Оппозиционного блока"

Окружной административный суд Киева признал противоправным и постановил отменить решение государственного регистратора о регистрации изменений, учредительных документов и сведений о политической партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития".

"Окружной административный суд Киева признал противоправным и постановил отменить решение государственного регистратора Заяц Ю.А. о регистрации изменений и учредительных документов и сведений о политической партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, на основании которого внесена запись в Единый государственный реестр №10701050009059768 от 22 декабря 2018 года", - сообщается на сайте партии "Оппозиционный блок".

Кроме того, суд обязал Министерство юстиции Украины изъять запись из Единого государственного реестра и восстановить сведения о полном и сокращенном наименовании политической партии в состоянии, существовавшем до внесения изменений в Единый государственный реестр.

На сайте опубликована фотокопия соответствующего решения суда.

Ранее в партии "Оппозиционный блок" заявили, что клон их политической силы "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" незаконно использует доменное имя opposition.org.ua.

Теги: #суд #клон #оппоблок
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Члены "Оппоблока" зарегистрировали два проекта постановления об отмене "церковного" закона

"Оппоблок" в Раде заявил, что обжалует в КС закон о подчиненности религиозных общин и покинул сессионный зал

В Нацполиции признали, что заявление Бойко о якобы подделке документов в "Оппозиционном блоке" безосновательно

Александр Вилкул призвал Верховную Раду "вернуться в реальность"

Апелляционный суд отказал признать противоправным решение ЦИК о ликвидации избирательных участков в РФ – "Опора"

Александр Вилкул: Мы чувствуем, как растет поддержка Оппозиционного блока - "Сегодня"

Вилкул: Быстрое восстановление мира — наша первая задача после прихода к власти

ВСУ сегодня рассмотрит иск относительно решения ЦИК о закрытии избирательных участков в РФ – нардеп Нимченко

Вилкул о погибших моряках у берегов Турции: Нищета гонит украинцев работать за границу

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подает апелляцию на решение суда по запрету голосовать в РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Компартия Украины намерена участвовать в парламентских выборах – Симоненко

КПУ намерена участвовать в парламентских выборах

Порошенко: Наша задача - создать условия для внедрения современной системы подготовки спецназовцев

В "Народном фронте" ожидают, что Рада в феврале усилит ответственность за нарушения на выборах

Зеленский призывает демократические политсилы Украины присоединиться к онлайн-подсчету голосов на выборах

Геращенко: Установка Кремля - ​​блокировать все к выборам в Украине

Нардеп Юрий Тимошенко намерен идти в президенты, его исключили из фракции "Народный фронт" - Емец

Порошенко назвал основным приоритетом на 2019 год повышение соцстандартов

Кошулинского выдвинут кандидатом в президенты на съезде "Свободы" 22 января

Юрий Бойко пояснил, почему пошел на выборы президента как самовыдвиженец

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА