Выборы2019

Выборы

17:35 17.01.2019

Геращенко: Установка Кремля - ​​блокировать все к выборам в Украине

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Геращенко: Установка Кремля - ​​блокировать все к выборам в Украине

Россияне не скрывают, что надеются на смену власти и реванш в Украине, заявила нардеп от "БПП", представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко после первого в этом году заседания ТКГ и подгрупп.

"Россия в ожидании президентских выборов в Украине и стремится любой ценой смены власти, кого угодно, только не Порошенко на посту нашего Верховного главнокомандующего... В 2018 я направила 13 официальных обращений к представителям РФ, лично к Грызлову с предложением передать 23 россиян в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля, с конкретными фамилиями, списками и заявлениями-просьбами самих осужденных россиян к Путину. Также МИД Украины летом направило соответствующую ноту МИД РФ. Ни на одно наше письмо нам не предоставили ответа. Что значит отказ России от своих граждан и откровенно грубое поведение участников групп от РФ, которые блокируют и освобождения, пренебрегая элементарными нормами дипломатического протокола", - написала политик на своей странице в Facebook в четверг.

И.Геращенко подчеркнула, что дважды за этот месяц Украина обращалась к модераторам ОБСЕ с требованием провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной подгруппы по одному вопросу: освобождение заложников, передача россиян в обмен на политзаключенных Кремля.

"Сегодня Грызлов отказался и от этой инициативы. Поведение представителей Кремля задает тон поведения и их марионеток с ОРДЛО, которые откровенно блокируют все предложения Украины по освобождению заложников. Доходит до откровенного абсурда. На гуманитарной подгруппе представители ОРДЛО сегодня утверждали, что не получали никаких списков, которые мы неоднократно направляли в конце прошлого года. А потом "вспомнили", что все же получили и заявили... что "письма не открываются", - сообщила она.

Нардеп убеждена, что есть установка Кремля - ​​блокировать все до выборов в Украине.

"Примечательно, что когда я обратилась на гуманитарной подгруппе к россиянам по поводу деструктивности их позиции, потому что что они будут делать в случае переизбрания президента Порошенко, те воскликнули:" И не надейтесь!". Россияне не скрывают, что надеются на смену власти и реванш в Украине", - отметила И. Геращенко.

Теги: #геращенко #бпп #ирина_геращенко
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