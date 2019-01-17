Гриценко о своей кампании: У нас не будет фабрик троллей и ботов

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко во время презентации своего избирательного штаба пообещал, что его предвыборная кампания будет положительной и моральной.

"Мы идем к победе честным путем. Наша избирательная кампания будет положительной, моральной. Мы не будем разворачивать фабрик троллей, ботов, у нас нет подготовленных политологов", - заверил А.Гриценко, сообщает пресс-служба политика.

Он подчеркнул, что с другими кандидатами готов дискутировать относительно идей и реформ, а не обсуждать фейки.

"У нас нет титушок, которые будут провоцировать других кандидатов. Мы идем с открытым сердцем и с зубами, чтобы защитить права наших граждан во время кампании", - подчеркнул политик.

Как сообщалось, сегодня, 17 января, кандидат в президенты А.Гриценко презентовал свой избирательный штаб и пресс-центр.