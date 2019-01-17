Гриценко заявил о старте своей избирательной кампании

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил о начале своей избирательной кампании и выразил убеждение в необходимости объединения усилий с другим кандидатом в президенты, мэром Львова Андреем Садовым, а также с музыкантом и общественным деятелем Святославом Вакарчуком.

"Мы начинаем старт кампании, имеем юридическое право для этого. Она предусматривает не только работу тут, но и работу с людьми в стране и за границей", - объявил он на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Так, А.Гриценко сообщил, что намерен 22 января посетить с поездкой Черкасскую область.

"Уже спланировано участие кандидата на международной конференции в Давосе, а также в конференции по безопастности в Мюнхене", - рассказал А.Гриценко.

По его словам, пресс-конференции в избирательном штабе будут проводится регулярно - минимум каждую неделю.

А.Гриценко также выразил убеждение в необходимости объединять усилия с А.Садовым и С.Вакарчуком.

"Последний раз я общался с Андрей Ивановичем Садовым позавчера вечером. Выпили чай, поговорили о стране и о том, что нужно найти победный формат. Со Святославом Вакарчуком давно уже не общался лично, иногда используем WhatsApp коммуникацию... я считаю, что нам нужно объединять усилия. Всем", - сказал он.

По словам лидера партии "Гражданская позиция", "двери для объединения открыты". Он также добавил, что речь может идти не только о президентских выборах, но и о парламентских, которые также должны состояться в 2019г.

При этом А.Гриценко заявил, что не связан какими-либо обязательствами с олигархами.

"Ни один из названых или неназванных олигархов, включая Петра Порошенко, не возложил на меня никаких обязательств, которые не дали бы мне возможности реализовать ту предвыборную программу, которую я подал в ЦИК. Я так пройду весь этот путь", - сказал он.

На вопрос о том, знаком ли А.Гриценко с народным депутатом Сергеем Левочкиным, кандидат в президенты ответил, что знаком и встречался несколько раз с ним "на разных мероприятиях, которые организовывались в посольствах - США, Представительстве ЕС".

"Каких-то финансовых отношений нет, в бизнесе - нет", - добавил он.