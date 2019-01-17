Члены "Оппоблока" зарегистрировали два проекта постановления об отмене "церковного" закона

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановления, которыми ряд народных депутатов предлагает отменить принятый в четверг закон, предусматривающий механизм смены религиозными общинами подчиненности религиозным центрам.

Согласно информации на сайте украинского парламента, в четверг нардепы зарегистрировали два постановления об отмене закона.

Авторами одного из них (4128-д-П) является глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и член фракции Александр Долженков.

Второй проект постановления об отмене решения парламента (4128-д-П1) зарегистрировала другая группа народных депутатов из "Оппоблока" во главе с бывшим членом этой фракции Юрием Бойко, который ранее был ее председателем.

Пока парламент не рассмотрит эти постановления, спикер Верховной Рады не может подписать закон о подчиненности религиозных общин

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в четверг 229 голосами приняла за основу и в целом доработанный проект закона №4128-д, который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности.

Согласно закону, государство признает право религиозной общины менять подчиненность религиозных центров путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений в действующий. Решение о смене подчиненности принимается общим собранием религиозной общины. Такое собрание могут созывать ее члены. Решение о смене подчиненности должно быть принято не менее чем двумя третями голосов от количества членов религиозной общины.

Часть общины, не согласная с таким решением, о смене подчиненности, имеет право создать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым сооружением и имуществом с собственником (пользователем). Такие изменения внесены в закон "О свободе совести и религиозных организациях".

Народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" после голосования заявили о намерениях добиваться отмены этого закона через Конституционный суд и покинули сессионный зал парламента.