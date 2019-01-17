Выборы2019

Выборы

14:02 17.01.2019

Гражданская сеть "ОПОРА" пожаловалась на Андрея Садового в полицию

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Гражданская сеть "ОПОРА" пожаловалась на Андрея Садового в полицию

Гражданская сеть "ОПОРА" заявила в полицию на кандидата в президенты, лидера "Самопомочи" Андрея Садового через рекламу без выходных данных.

"На улицах Ужгорода, а также в Тячевском районе наблюдатели "ОПОРЫ" зафиксировали билборды, а в Хусте агитационные листовки лидера партии "Объединение "Самопомич", кандидата на пост президента Андрея Садового. На этих агитационных материалах нет выходных данных", - сообщили в общественной сети.

В "ОПОРЕ" напомнили, что на бордах и открытках должна содержаться информация об учреждении, которое осуществило печать, данные о тираже и о лицах, ответственных за выпуск, как того требует ч. 3 ст. 59 закона о выборах президента.

"Представители закарпатской "ОПОРЫ" о данных фактах сообщили в полицию по телефону "102", а также зарегистрировали соответствующие заявления - с детальным информированием правоохранителей о возможных признаки нарушения закона", - отметили в "ОПОРЕ".

Кроме этого, комуникацийниця "ОПОРЫ" в Закарпатской области обратилась в пресс-службу партии "Объединение "Самопомич" с просьбой прокомментировать данную ситуацию, однако ответа не получила.

Теги: #садовой #опора #выборы
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