"Оппоблок" в Раде заявил, что обжалует в КС закон о подчиненности религиозных общин и покинул сессионный зал

Народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" будут через Конституционный суд добиваться отмены закона, который предусматривает механизм смены религиозными общинами подчиненности религиозным центрам.

"Из-за того, что был грубо нарушен регламент (Верховной Рады при голосовании за закон – ИФ), мы будем обращаться в Конституционный суд относительно признания этого законопроекта неконституционным", - сказал народный депутат из "Оппоблока" Александр Долженков с трибуны парламента на пленарном заседании в четверг.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с ним к трибуне вышли около 20 коллег по фракции.

А.Долженков также заявил, что председатель Верховной Рады проигнорировал заявление "Оппоблока" с возражениями, на которые фракция имеет право, а во время принятия закона были факты неперсонального голосования.

"Вы, господин председательствующий, не имели права ставить этот законопроект на голосование в целом, когда у нашей фракции, у меня лично, у многих дупетатов другой фракции были замечания к этому законопроекту", - сказал нардеп.

Он также подчеркнул, что принятый закон может спровоцировать гражданский конфликт.

Из-за этого, по словам А.Долженкова, члены фракции "Оппоблока" покидают сессионный зал, потому что "не хотят быть соучастниками этого цинизма".

В настоящее время народные депутаты от этой фракции в сессионном зале отсутствуют.