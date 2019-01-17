Выборы2019

Выборы

13:34 17.01.2019

С начала избирательной кампании полиция составила 15 протоколов об админнарушениях

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С начала избирательной кампании полиция составила 15 протоколов об админнарушениях

За более чем две недели избирательной кампании в Украине в полицию поступило около 50 сообщений о возможных правонарушениях в сфере избирательного законодательства, составлено 15 протоколов об административных правонарушениях.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, преимущественная часть информации о выявленных нарушениях касается отсутствия всей предусмотренной законодательством информации на агитационной продукции.

Замглавы Нацполиции отметил, что, в частности, отсутствует информация об учреждении, которое осуществляет печать, данные о тираже. По всем этим фактам составлены 15 админпротоколов, материалы будут направлены в суд для принятия решений.

По словам А.Фацевича, полиция проводит проверку поступивших 52 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства на территории 14 областей Украины.

"Мы получаем и фиксируем информацию о нарушениях, а потом ее проверяем. В случаях, когда информация подтверждается – полиция соответствующим образом реагирует на нарушения, без каких-либо исключений. Поэтому мы предостерегаем всех участников избирательной гонки от нарушений законодательства", - подчеркнул замглавы Нацполии.

В департаменте коммуникации Нацполиции напоминают, что на выборах 2015 года был осужден 81 человек за совершение неправомерных действий, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Как известно, очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

31 декабря 2018г в Украине стартовала избирательная кампания.

Теги: #нарушения #полиция #выборы
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